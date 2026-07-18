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Cronaca dal Nord Ovest | 18 luglio 2026, 10:24

Borgosesia: auto a fuoco, in salvo il conducente FOTO e VIDEO

L'auto era alimentale GPL

Borgosesia: auto a fuoco, in salvo il conducente FOTO e VIDEO

Borgosesia: auto a fuoco, in salvo il conducente FOTO e VIDEO

Nella scorsa notte tra il 17 e il 18/07/26 dopo le ore 00:30 la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Varallo è intervenuta sulla SP 75 nel comune di Borgosesia per l' incendio di una vettura alimentata a GPL.

L'immediato intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso di estinguere il rogo e riportare la situazione sotto controllo mettendo in sicurezza l'area interessata.

Il conducente risultava  illeso  perché accortosi della situazione si è portato in zona sicura distante dalla macchina.

Presenti sul posto le forze dell'ordine per la gestione traffico

Borgosesia: auto a fuoco, in salvo il conducente FOTO e VIDEO

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Dal Nord/Ovest: auto a fuoco, in salvo il conducente

Dal Nord/Ovest: auto a fuoco, in salvo il conducente

Dal Nord/Ovest: auto a fuoco, in salvo il conducente

Dal Nord/Ovest: auto a fuoco, in salvo il conducente

c.s.vvf vc, s.zo.

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