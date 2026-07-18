Borgosesia: auto a fuoco, in salvo il conducente FOTO e VIDEO

Nella scorsa notte tra il 17 e il 18/07/26 dopo le ore 00:30 la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Varallo è intervenuta sulla SP 75 nel comune di Borgosesia per l' incendio di una vettura alimentata a GPL.
L'immediato intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso di estinguere il rogo e riportare la situazione sotto controllo mettendo in sicurezza l'area interessata.
Il conducente risultava illeso perché accortosi della situazione si è portato in zona sicura distante dalla macchina.
Presenti sul posto le forze dell'ordine per la gestione traffico