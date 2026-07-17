Dal Nord/Ovest: Incidente stradale sulla SP 12, intervento dei Vigili del Fuoco FOTO

Intorno alle 10:30 di questa mattina 17/07/26 la squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Vercelli è intervenuta sulla SP 12 in direzione Villata nei pressi del Canile per un incidente stradale tra 2 vetture.

All' arrivo dei Vigili del Fuoco i 2 occupanti di una delle macchine interessate erano ancora all' interno dell' abitacolo e impossibilitate ad uscire, grazie a Tecniche T.P.S.S.(Tecniche di Primo Soccorso Sanitario) sono stati estricati e consegnati ai sanitari che una volta stabilizzati li hanno portati presso il Nosocomio più vicino.

Presenti anche i Carabinieri della Comando di Vercelli