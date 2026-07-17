 / Cronaca dal Nord Ovest

Cronaca dal Nord Ovest | 17 luglio 2026, 12:44

Dal Nord/Ovest: Incidente stradale sulla SP 12, intervento dei Vigili del Fuoco FOTO

Presenti anche i Carabinieri della Comando di Vercelli

Incidente stradale sulla SP 12, intervento dei Vigili del Fuoco FOTO

Incidente stradale sulla SP 12, intervento dei Vigili del Fuoco FOTO

Intorno alle 10:30 di questa mattina 17/07/26 la squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Vercelli è intervenuta sulla SP 12 in direzione Villata nei pressi del Canile per un incidente stradale tra 2 vetture.

All' arrivo dei Vigili del Fuoco i 2 occupanti di una delle macchine interessate erano ancora all' interno dell' abitacolo e impossibilitate ad uscire, grazie a Tecniche  T.P.S.S.(Tecniche di Primo Soccorso Sanitario) sono stati estricati e consegnati ai sanitari che una volta stabilizzati li hanno portati presso il  Nosocomio più vicino.

Presenti anche i Carabinieri della Comando di Vercelli

Incidente stradale sulla SP 12, intervento dei Vigili del Fuoco FOTO

Incidente stradale sulla SP 12, intervento dei Vigili del Fuoco FOTO

Incidente stradale sulla SP 12, intervento dei Vigili del Fuoco FOTO

Incidente stradale sulla SP 12, intervento dei Vigili del Fuoco FOTO

Incidente stradale sulla SP 12, intervento dei Vigili del Fuoco FOTO

Incidente stradale sulla SP 12, intervento dei Vigili del Fuoco FOTO

Incidente stradale sulla SP 12, intervento dei Vigili del Fuoco FOTO

Incidente stradale sulla SP 12, intervento dei Vigili del Fuoco FOTO

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore