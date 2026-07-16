Dal nord ovest: Violento temporale nell'Alessandrino, numerosi interventi dei Vigili del Fuoco nella notte

Nella notte tra il 15 e il 16 luglio 2026, due squadre dei Vigili del Fuoco volontari di Trino sono intervenute a Bosco Marengo e Frugarolo, in supporto alle squadre del Comando provinciale di Alessandria, a seguito dei numerosi interventi causati dal passaggio di una violenta cella temporalesca.

Una volta giunte sul posto, le squadre hanno provveduto alla rimozione di alberi di grandi dimensioni caduti sulla sede stradale, al ripristino delle condizioni di sicurezza nelle aree interessate e al supporto tecnico al personale del gestore dell'energia elettrica per il ripristino delle linee danneggiate e tranciate dal maltempo.

Non si registrano feriti.