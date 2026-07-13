Tragedia questa mattina a Carmagnola, più precisamente in via Caramagna. Per cause e dinamica ancora da verificare, infatti, un'automobile si è scontrata con una motocicletta. Un impatto così violento da causare la morte dell'uomo che si trovava in sella al mezzo a due ruote, dell'età di 36 anni.
Mancavano pochi minuti alle 8 e subito è scattato l'allarme che ha richiamato sul posto i sanitari del 118 di Azienda Zero. Purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sui fatti indaga la Polizia Locale.
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Cronaca dal Nord Ovest | 13 luglio 2026, 12:00
Dal Nord Ovest - Tragico schianto, morto motociclista di 36 anni
Tragedia questa mattina a Carmagnola, più precisamente in via Caramagna. Per cause e dinamica ancora da verificare, infatti, un'automobile si è scontrata con una motocicletta. Un impatto così violento da causare la morte dell'uomo che si trovava in sella al mezzo a due ruote, dell'età di 36 anni.
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