Dal Nord Ovest - Tenta tre rapine in meno di un'ora a Intra: arrestato un 25enne

Intorno alle ore 17 di ieri, lunedì 13 luglio, un giovane ha tentato di rapinare tre esercizi commerciali nel quartiere di Intra, coprendosi il volto e utilizzando, secondo quanto riferito dagli avventori, un coltello per minacciarli.

Immediatamente sono arrivate sul posto le Volanti della Polizia di Stato che hanno individuato l’uomo, indicato da alcuni testimoni, e, dopo un breve inseguimento, sono riusciti a bloccarlo e a portarlo in Questura.

L’uomo, di circa 25 anni, originario di Verbania, gravato da numerosi precedenti specifici – tra cui una tentata rapina aggravata – era stato già fermato nel primo pomeriggio da militari dell’Arma dei Carabinieri e denunciato per aver violato gli obblighi inerenti la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza cui era sottoposto.

L’uomo ha tentato di negare gli addebiti ma una repentina attività di indagine, condotta dagli operatori delle Volanti unitamente ad operatori della Squadra Mobile, ha permesso di ricostruire la dinamica dei fatti tramite le testimonianze delle persone presenti e i video raccolti dalle telecamere degli esercizi commerciali e presenti sulla pubblica via.

Nella giornata odierna si è proceduto alla convalida dell’arresto e al processo per direttissima presso il Tribunale di Verbania. All’esito è stata comminata la misura cautelare della detenzione in carcere.