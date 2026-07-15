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Cronaca dal Nord Ovest | 15 luglio 2026, 10:00

Dal Nord Ovest - Tragico incidente all'alba, perde la vita una giovane di 24 anni

Dal Nord Ovest - Tragico incidente all'alba, perde la vita una giovane di 24 anni (foto di repertorio)

Dal Nord Ovest - Tragico incidente all'alba, perde la vita una giovane di 24 anni (foto di repertorio)

Incidente mortale questa mattina a Venaria Reale, dove all'alba ha perso la vita una motociclista di 24 anni. La giovane in sella alla sua YAMAHA R6 stava percorrendo via Garibaldi intorno alle 5.30, quando in autonomia ha perso il controllo del mezzo schiantandosi contro lo spartitraffico.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno subito iniziato le manovre rianimatorie, proseguite durante  il trasporto all'ospedale Giovanni Bosco. Purtroppo le condizioni della ragazza torinese erano troppo gravi a causa del violento impatto: la giovane è deceduta poco dopo l'arrivo al nosocomio. Sulla vicenda indagano i Carabinieri di Venaria Reale.

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