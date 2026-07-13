Andorno sotto le Stelle, buoni numeri per la prima edizione FOTO

Si è conclusa con un successo che ha superato le più rosee aspettative la prima edizione di Andorno sotto le Stelle, il nuovo format estivo organizzato dalla Pro Loco di Andorno Micca, con il patrocinio e il sostegno del Comune, che per tre serate ha trasformato il paese in un punto di riferimento per la Valle Cervo e per tutto il Biellese.

Nonostante la concomitanza con alcune tra le manifestazioni più storiche e conosciute del territorio provinciale, l'evento ha registrato un'ottima partecipazione di pubblico in tutte e tre le serate, raggiungendo il proprio apice nella serata di sabato dedicata ai giovani con l'Hawaiian Party, che ha richiamato centinaia di persone e regalato un colpo d'occhio straordinario.

Un risultato che conferma la bontà del progetto e dimostra come anche Andorno Micca possa tornare ad essere protagonista nel panorama degli eventi estivi del Biellese, proponendo un'offerta capace di coinvolgere pubblici di tutte le età: dalla serata dedicata alla musica italiana, al grande evento per i giovani, fino alla giornata conclusiva pensata per famiglie e bambini.

Il sindaco Davide Crovella ha espresso grande soddisfazione per la riuscita della manifestazione, sottolineando come il lavoro di squadra tra amministrazione comunale e Pro Loco abbia permesso di riportare entusiasmo e partecipazione nel paese. "La risposta del pubblico – sottolinea - è stata straordinaria e rappresenta il miglior riconoscimento possibile per tutti coloro che hanno creduto in questo progetto. Ringrazio la Pro Loco, i volontari, gli sponsor e tutti coloro che hanno collaborato alla riuscita dell'iniziativa. Questa è la dimostrazione che, lavorando insieme, si possono costruire eventi di qualità che valorizzano il nostro territorio."

Particolarmente sentite le parole dell'Assessore agli Eventi Andrea Ferrero, che in questi ultimi due anni ha seguito in prima persona il percorso di ricostruzione della Pro Loco e di rilancio degli eventi andornesi.

"Vedere piazze piene, famiglie, giovani e tanti cittadini divertirsi insieme è stato motivo di grande orgoglio – spiega - Dietro questa manifestazione ci sono quasi due anni di lavoro, di confronti, di impegno e di volontà condivisa per rifondare una Pro Loco forte e capace di tornare ad essere protagonista nella vita del paese. Per questo il primo grazie va proprio al nuovo direttivo e a tutti i volontari che hanno dedicato tempo ed energie con passione e spirito di servizio".

E aggiunge: "Durante queste tre serate ho avuto la possibilità di parlare con tantissimi andornesi. Sentire i complimenti dei nostri compaesani, raccogliere la loro approvazione, percepire la felicità nel vedere il paese nuovamente vivo e respirare un rinnovato senso di appartenenza alla nostra comunità è stato il riconoscimento più bello che il Comune e la Pro Loco potessero ricevere. Sono emozioni che ripagano di ogni sforzo".

L'assessore guarda già al futuro con fiducia: "Questa è solo la prima edizione. I margini di crescita sono enormi e sono convinto che questa manifestazione diventerà un appuntamento fisso dell'estate biellese. Continueremo a lavorare per migliorarla anno dopo anno, mantenendo sempre lo stesso obiettivo: offrire momenti di qualità, aggregazione e valorizzazione del nostro territorio".

Infine, l’amministrazione comunale rinnova il proprio ringraziamento alla Pro Loco di Andorno Micca, al suo presidente Osama Hamache, ai volontari, agli uffici comunali, agli artisti, alle associazioni coinvolte, alle forze dell'ordine, ai servizi di sicurezza e a tutti coloro che, con il proprio contributo, hanno reso possibile il successo di questa manifestazione.

Andorno sotto le Stelle si chiude così con un bilancio estremamente positivo e con una certezza: il nuovo corso degli eventi andornesi è iniziato nel migliore dei modi e rappresenta una solida base su cui costruire un appuntamento destinato a crescere negli anni, diventando un simbolo dell'estate in Valle Cervo.