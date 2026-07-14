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CRONACA | 14 luglio 2026, 19:51

Rami caduti in via Lombardia a Biella nessun ferito: area messa in sicurezza

Rami caduti in via Lombardia a Biella nessun ferito: area messa in sicurezza, foto archivio

Rami caduti in via Lombardia a Biella nessun ferito: area messa in sicurezza, foto archivio

I Vigili del Fuoco sono intervenuti nel tardo pomeriggio di oggi 14 luglio intorno alle 18,40, a Biella, in via Lombardia, all'altezza del civico 24, dove si è verificata la caduta di alcuni rami. L'episodio ha destato preoccupazione tra i residenti della zona che hanno chiamato il 112, ma fortunatamente non si registrano danni a persone e nemmeno alle auto parcheggiate nelle vicinanze.

Sul posto è stato effettuato un intervento per la rimozione dei rami pericolanti e la successiva messa in sicurezza dell'area.

s.zo.

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