CFF Motorsport, i risultati al 10° Rally di Castiglione Torinese e al Trofeo Giovanni Bracco

CFF Motorsport ha concluso il fine settimana agonistico che l'ha vista impegnata su due fronti nel panorama automobilistico piemontese. La scuderia ha preso parte alle prove speciali rallistiche e alla regolarità turistica per auto storiche.

Nella giornata di sabato 4 luglio, la scuderia ha schierato due equipaggi nel Trofeo Giovanni Bracco, evento dedicato alla Regolarità Turistica.

L'equipaggio composto da Cosimo Gennari e Lorella Ferrari ha fatto il suo esordio sotto l'effigie della scuderia al volante di una Fiat 128. I due hanno conquistato l'importante vittoria Assoluta del Trofeo Giovanni Bracco 2026, aggiudicandosi anche il primo posto nel 5° Raggruppamento.

L'equipaggio formato da Lorenzo Corniati e Luca Mosca ha gareggiato a bordo di una Lancia Fulvia Coupé. La coppia ha concluso la gara all'11° posto Assoluto e al terzo posto del 6° Raggruppamento.

Nel terzo appuntamento della Coppa Rally di Zona (CRZ), il pilota Fabrizio "Cave" Caveglia, navigato da Fabio Treccani, ha affrontato le strade della collina torinese a bordo di una Renault Clio Rally5 curata dal team V-Mat Racing.

L'equipaggio ha raccolto punti in ottica di campionato vincendo la classe Rally5 e terminando al 19° posto Assoluto. La corsa è stata portata a termine con successo nonostante una piccola toccata sull'ultima prova speciale.

La duplice presenza in questo fine settimana conferma la versatilità organizzativa di CFF Motorsport, in grado di presidiare scenari motoristici differenti dalle sfide del CRZ alla regolarità storica.