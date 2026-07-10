Biella Motor Team sul podio a Castiglione

La scuderia Biella Motor Team ha concretizzato un fine settimana di alto profilo al Rally di Castiglione Torinese, prova selettiva della Coppa Rally di Zona 1. Il sodalizio biellese ha centrato gli obiettivi della vigilia, portando entrambi i propri equipaggi sul podio delle rispettive classi al termine di una competizione che si è confermata estremamente tecnica e combattuta.

Nella classe Rally4, Massimo Lombardi ha confermato le aspettative della vigilia conquistando il terzo posto. In coppia con la navigatrice Erika Bologna a bordo della Peugeot 208 GT Line, dopo la parentesi al Rally Valli Ossolane con la Lancia Ypsilon, l'equipaggio ha condotto una gara d'attacco in una delle categorie più numerose del rally riuscendo a mantenere per 1"9 la posizione.

Il fine settimana piemontese ha regalato grandi soddisfazioni anche sul fronte dei giovani talenti grazie alla prestazione di Alessandro Colombo affiancato dall'esperto copilota Giuliano Santi. Impegnato nella classe Rally5 al volante della Renault Clio RS, il giovane biellese ha conquistato una prestigiosa seconda posizione di classe, seconda piazza anche nella speciale classifica riservata ai piloti Under 25. Colombo conferma il percorso di crescita costante mostrato nei primi appuntamenti della stagione che lo lancia tra i principali protagonisti della categoria in ottica di campionato.

Ai risultati ottenuti nel rally moderno si sono aggiunti i riscontri dei portacolori del sodalizio biellese nella gara di regolarità turistica Trofeo Giovanni Bracco. Nella classifica riservata alle vetture storiche, Mario Decadenti e Lauretta Casotto hanno condotto una gara regolare al volante della loro MG A di Raggruppamento 3, chiudendo le fatiche del fine settimana in ventiseiesima posizione assoluta. Poco più indietro, in trentesima posizione, l'equipaggio composto da Germano Pasqual e Andrea Sella a bordo di una Fiat X 1/9 di Raggruppamento.

Tra le vetture moderne, la Biella Motor Team ha invece sfiorato il podio assoluto grazie alla prestazione di Massimo Ruffino e Greta Porta. L'equipaggio, in gara su una Subaru Impreza WRX nel Raggruppamento M, ha ottenuto la quarta posizione finale. Nella medesima categoria si è messo in evidenza anche il duo composto da Andrea Sirio e Leonardo Sirio, che a bordo di una Fiat 600 Schumacher ha completato la competizione in sesta posizione