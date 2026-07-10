Equipe Vitesse in gara al Rally della Lanterna

Fervono i preparativi per la 42° edizione del Rally della Lanterna, in programma l'11/12 luglio, una delle gare più prestigiose del rallismo italiano che negli anni ha visto percorrere le sue prove speciali dai migliori piloti italiani e stranieri, come ad esempio l'edizione del 2010 vinta da un certo Sebastien Ogier.

Equipe Vitesse sarà presente con la navigatrice viglianese Loretta Tedesco che sarà a fianco per la prima volta del pisano Luca Del Testa a bordo della Fiat 600 kit numero 94, impegnati nell'omonimo trofeo, ideato da un gruppo di piloti toscani e imperiesi che hanno dato nuova vita alla piccola vettura torinese con ben 12 concorrenti al via.