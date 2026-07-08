Buon weekend per Equipe Vitesse

È stato un buon weekend quello appena trascorso per Equipe Vitesse che era presente alla 10° edizione del Rally di Castiglione e alla regolarità turistica "Trofeo Giovanni Bracco".

Nella gara torinese, il navigatore cossatese Nicolò Bottega era a fianco del giovane Gioele Galasso Poletto su Renault Clio Rally 5: l'obiettivo era quello di macinare più chilometri possibili per ritrovare quel feeling che si era un po' perso dopo la prova di Aosta ma con il susseguirsi delle prove e perfettamente assecondati da Galauto (che curava la loro vettura) sono riusciti a terminare la gara in 58esima posizione assoluta.

Passando alla regolarità invece, al "Trofeo Giovanni Bracco" ben si sono comportati gli alfieri Luca Florio e Nadia Giardino sulla loro Toyota Celica Gt Four che ottengono la vittoria nel decimo raggruppamento e la settima posizione assoluta, dimostrando una continua crescita in questa specialità.

Bel risultato anche per Roberto Giachetti e Roberto Pedriali a bordo della Abarth 595 competizione che nella categoria riservata alle auto moderne portano a casa la terza posizione assoluta.

Prossimo appuntamento di scuderia sarà la 42° edizione del Rally della Lanterna in programma l'11/12 luglio.