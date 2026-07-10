Rossetta e Delucchi pronti per il 42° Rally della Lanterna

Un nuovo appuntamento attende la Scuderia Biella 4 Racing, rappresentata dai portacolori Roberto Rossetta e Francesca Delucchi, pronti a prendere parte alla 42ª edizione del Rally della Lanterna.

La competizione ligure, valida quest’anno per la Coppa Rally di Zona 2, si svolgerà sabato 11 e domenica 12 luglio. Il centro della manifestazione sarà Genova, sede della partenza, dell’arrivo, dei riordini, delle assistenze e delle operazioni preliminari.

Il programma prevede sabato la prova speciale inaugurale di “Sant’Eusebio”. Domenica gli equipaggi affronteranno i tratti di “Portello”, “Brugneto” e “Laccio”, ciascuno da percorrere due volte. Le prove cronometrate si svilupperanno complessivamente su 69,19 chilometri, ai quali si aggiungeranno 235,41 chilometri di trasferimenti, per un itinerario totale di 304,60 chilometri.

L’equipaggio oltrepadano tornerà al volante della Renault Clio Rally5 gestita dal Rebutti Service Rally Team, già utilizzata con buoni riscontri nelle precedenti apparizioni sul circuito di Castelletto di Branduzzo, in occasione del Pavia Rally Circuit.

«Siamo molto felici di poter provare la Clio Rally5 su vere prove speciali e non soltanto in pista al Pavia Rally Circuit – dichiara Roberto Rossetta –. Avremo così l’opportunità di utilizzarla su strada, affrontando tutte le insidie e le incognite che ne conseguono. Partiamo con grande voglia di fare bene e di acquisire maggiore confidenza con la vettura, cercando di migliorare progressivamente i tempi. Al mio fianco ci sarà Francesca, con la quale ho disputato tutte le gare moderne affrontate finora. Siamo un equipaggio rodato e con un ottimo feeling. Ringrazio fin d’ora tutti i nostri partner commerciali, che ci permettono di essere presenti al Rally della Lanterna, e la Biella 4 Racing per il costante supporto».