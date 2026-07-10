Dal Nord Ovest - Schianto frontale tra mezzi, muore automobilista

Tragico incidente stradale nella mattinata di oggi lungo la Strada Statale 32, all'altezza del comune di Bellinzago Novarese. Intorno alle 8 si è verificato un violento scontro frontale tra un'autovettura e un mezzo pesante.

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco della Centrale di Novara e del distaccamento di Oleggio con un'autopompa serbatoio (APS) e un'autogrù. L'intervento si è reso necessario per mettere in sicurezza l'area dell'incidente ed estrarre i due conducenti rimasti incastrati nei rispettivi mezzi.

Il personale sanitario del 118, giunto sul luogo con un'ambulanza medicalizzata, ha preso in carico il conducente del camion, rimasto ferito. Purtroppo, nonostante i soccorsi, per la conducente dell'autovettura non c'è stato nulla da fare: il medico ha potuto soltanto constatarne il decesso.

Presenti anche gli agenti della Polizia Locale di Bellinzago, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dello scontro. La circolazione lungo la Statale 32 ha subito pesanti rallentamenti durante le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell'area.