Dal Nord Ovest – Auto finisce nella risaia in piena notte

Nella notte tra l'8 e il 9 luglio, dopo la mezzanotte, i Vigili del Fuoco del distaccamento volontario di Trino Vercellese è intervenuta sulla SP30, all' incrocio con la SP 86, in direzione Bianzè, per un incidente stradale avvenuto in modo autonomo.

Una volta sul posto, la squadra ha trovato una vettura che, nelle prossimità di una curva, ha terminato il suo percorso all'interno di una risaia; in seguito hanno aiutato ad uscire dall' abitacolo il malcapitato che apparentemente sembrava illeso, poi consegnato ai sanitari del 118 di Vercelli.

Presente sul posto anche i Carabinieri della Stazione di Stroppiana.