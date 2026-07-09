Dal Nord Ovest - Tragedia in strada, donna muore per un malore

È stata colta da un malore sotto i portici di via Buniva. Si è accasciata al suolo e per lei non c’è stato nulla da fare: un arresto cardiocircolatorio le è stato fatale.

Ieri mattina dei passanti hanno notato la donna 71enne e hanno subito chiamato i soccorsi. I sanitari di Azienda Zero sono intervenuti tempestivamente e hanno provato a rianimarla a lungo. Ma non sono riusciti a salvarle la vita.

Sul posto anche la Polizia locale e i carabinieri della Compagnia di Pinerolo che dovranno compiere gli accertamenti del caso, per stabilire le cause del malore.



