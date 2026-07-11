Dal nord-ovest: Incidente mortale nella notte a Borgo d’Ale, perde la vita un motociclista di 43 anni

Tragico incidente nella notte a Borgo d’Ale. Intorno alle 2.25, sulla strada provinciale 593, si è verificato uno scontro tra un’auto e una moto che è costato la vita al motociclista, un uomo di 43 anni.

A bordo dell’autovettura viaggiavano tre giovani: un ragazzo di 19 anni, trasportato in ospedale in codice verde, un ventenne e una ragazza di 17 anni.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi del 118 con tre ambulanze per prestare assistenza ai coinvolti. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.