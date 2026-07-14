Bielmonte, giovane cade in una scarpata: in corso un complesso intervento di soccorso FOTO

Aggiornamento:

Ragazzo recuperato e pare non sia in condizioni critiche. L'ambulanza, dopo il recupero a cura dei Vigili del Fuoco della squadra di terra e del Drago, lo ha condotto in ospedale per i dovuti controlli sanitari.

Ore 16.00:

Sono in corso le operazioni di soccorso a Bielmonte per il recupero di un giovane precipitato in una scarpata, probabilmente in seguito a un malore. La dinamica dell'accaduto è ancora in fase di ricostruzione.

L'allarme è scattato grazie a una pattuglia dei Carabinieri che, durante un normale servizio di controllo diretto verso Bielmonte, ha notato un'auto ferma sul ciglio della strada, poco prima dell'ultima galleria. I militari hanno deciso di effettuare un accertamento e, una volta scesi dalla vettura di servizio, hanno udito delle grida provenire dalla scarpata sottostante.

Resisi conto della gravità della situazione, hanno immediatamente richiesto l'intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di recupero dell'uomo. Il personale sta predisponendo a terra le manovre necessarie per consentire il recupero mediante l'elicottero Drago del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Al momento non sono note le esatte condizioni del giovane. Secondo le prime informazioni, tuttavia, sarebbe cosciente durante le operazioni di soccorso.

L'intervento è tuttora in corso e si attendono ulteriori aggiornamenti sull'esito del recupero e sulle cause dell'accaduto.