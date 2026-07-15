Dehors, nuovo regolamento in via di definizione: a Biella sono 102 gli spazi autorizzati su suolo pubblico

Il Comune di Biella sta lavorando alla definizione di un nuovo quadro regolamentare per i dehors cittadini, con l’obiettivo di conciliare le esigenze delle attività economiche con quelle di decoro, qualità urbana e fruibilità degli spazi pubblici.

"Il tema dei dehors è importante perché riguarda direttamente la vivacità della città, la socialità e la capacità di valorizzare i nostri spazi – dichiara il sindaco Marzio Olivero –. Allo stesso tempo è necessario affrontare questo percorso con equilibrio e attenzione, perché ogni intervento sul suolo pubblico deve inserirsi in un disegno complessivo che riguarda l’armonia urbana. L’amministrazione sta lavorando per definire regole chiare e applicabili, che permettano alle attività di avere delle opportunità senza perdere di vista il decoro e l’identità dei diversi contesti cittadini".

L’assessore al Commercio e alle Attività Produttive Anna Pisani sottolinea: "La definizione del nuovo regolamento è un lavoro articolato, perché deve tenere insieme diversi aspetti: la qualità delle strutture, l’inserimento nell’arredo urbano, la sostenibilità dei costi per gli operatori e la necessità di garantire criteri uniformi sul territorio comunale. Le valutazioni in corso tengono conto anche della presenza delle strutture già esistenti e della necessità di accompagnare eventuali nuove installazioni con indicazioni precise. Il mio intento, già peraltro esplicitato in altre occasioni, è quello di valorizzare le realtà commerciali del territorio anche attraverso i dehors, che rappresentano elementi di qualificazione e valorizzazione delle attività. Per questo stiamo valutando anche la possibilità di introdurre soluzioni oggi non contemplate dal regolamento vigente, come quella di consentire, laddove compatibile con gli spazi disponibili e con le disposizioni della Polizia municipale, la presenza di due dehors per la stessa attività commerciale. Naturalmente ogni eventuale modifica dovrà inserirsi in un quadro di regole chiare, capaci di garantire equilibrio tra sviluppo delle attività, qualità degli spazi pubblici e rispetto del contesto urbano".

Nel frattempo, i dati relativi all’attuale stagione estiva confermano che sul territorio comunale vi sono 102 dehors autorizzati su suolo pubblico. Nel corso del periodo più recente sono stati registrati una quindicina di rinnovi, 4 nuove autorizzazioni e 2 nuove installazioni dopo una precedente sospensione, segnale di una domanda ancora presente da parte delle attività.

"Questi numeri dimostrano che Biella ha una rete commerciale viva e che gli operatori continuano a investire – conclude il sindaco Olivero –. Il nostro compito è creare le condizioni affinché questo sviluppo possa proseguire in modo ordinato, sostenibile e coerente".