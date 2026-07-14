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Valli Mosso e Sessera | 14 luglio 2026, 12:20

FestiValdilana, il concerto della Filarmonica di Cavaglià chiude l’edizione 2026

FestiValdilana, il concerto della Filarmonica di Cavaglià chiude l’edizione 2026 (foto dalla pagina Facebook di Comune di Valdilana)

FestiValdilana, il concerto della Filarmonica di Cavaglià chiude l’edizione 2026 (foto dalla pagina Facebook di Comune di Valdilana)

Si chiude il sipario sull’edizione 2026 di FestiValdilana. L’appuntamento conclusivo si è tenuto presso la piazzetta di Ormezzano, ultima delle quattro serate che hanno portato tanta musica, sorrisi e voglia di stare insieme sul territorio.

Ospite della serata la Filarmonica di Cavaglià, che ha regalato un concerto emozionante e intenso. Nel suo intervento di apertura, l'assessore Marco Carravieri, portando il saluto dell'amministrazione comunale organizzatrice dell'evento, ha espresso quanto il FestiValdilana sia stato molto più di una rassegna di eventi: "È stata un'occasione per ritrovarci, rafforzare il senso di appartenenza e vivere la nostra comunità – sottolinea - Perché un paese cresce quando le persone si incontrano, condividono il proprio tempo e costruiscono insieme il futuro". 

Da qui il ringraziamento finale del Comune a: gruppo di Protezione Civile AIB di Valdilana, Associazione Amici del Parco Reda e Parrocchia di Valle Mosso, oltre a coloro che hanno preso parte ai diversi appuntamenti.

Redazione g. c.

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