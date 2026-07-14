FestiValdilana, il concerto della Filarmonica di Cavaglià chiude l’edizione 2026

Si chiude il sipario sull’edizione 2026 di FestiValdilana. L’appuntamento conclusivo si è tenuto presso la piazzetta di Ormezzano, ultima delle quattro serate che hanno portato tanta musica, sorrisi e voglia di stare insieme sul territorio.

Ospite della serata la Filarmonica di Cavaglià, che ha regalato un concerto emozionante e intenso. Nel suo intervento di apertura, l'assessore Marco Carravieri, portando il saluto dell'amministrazione comunale organizzatrice dell'evento, ha espresso quanto il FestiValdilana sia stato molto più di una rassegna di eventi: "È stata un'occasione per ritrovarci, rafforzare il senso di appartenenza e vivere la nostra comunità – sottolinea - Perché un paese cresce quando le persone si incontrano, condividono il proprio tempo e costruiscono insieme il futuro".

Da qui il ringraziamento finale del Comune a: gruppo di Protezione Civile AIB di Valdilana, Associazione Amici del Parco Reda e Parrocchia di Valle Mosso, oltre a coloro che hanno preso parte ai diversi appuntamenti.