Biella, inaugurata The Yard: è la nuova residenza per gli studenti universitari

Inaugurata nei giorni scorsi The Yard, la nuova residenza universitaria nel cuore di Biella. Lo rende noto l’amministrazione comunale sui propri canali social. Il sindaco Marzio Olivero, con gli assessori Luca Castagnetti, Edoardo Maiolatesi e Livia Caldesi, ha partecipato alla cerimonia di apertura della struttura, nata dalla collaborazione tra Città Studi e QQuanti Srl, grazie ai fondi del PNRR e convenzionata con Edisu.

“Un progetto che amplia l'offerta di servizi dedicati agli studenti universitari, contribuendo a rendere Biella una città sempre più accogliente, dinamica e attrattiva, valorizzando al contempo via Italia e il centro storico – si legge nella nota - Un augurio ai futuri studenti che sceglieranno Biella per il loro percorso di studio e di vita”.