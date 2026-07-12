Da “Su Nuraghe” una paròla piemontèisa al mèis, Giugno 2026, «I» come «Langage / langagi»

Omaggio dei Sardi dell’Altrove alla terra di accoglienza, “omagià daj Sardagneuj fòra ’d Finagi” che fanno capo al Circolo culturale sardo “Su Nuraghe” di Biella. Langage / langagi è parola che accompagna il settimo mese dell’anno 2026 come la si ritrova in “Barba Tòni”, Barba Tòni Boudrìe e nella ricca produzione letteraria di “Tavo Burat”, Gustavo Buratti Zanchi.

Langage / langagi s.m. ▪ linguaggio, lingua || arlichie ansangonà d’un vej langage pòche paròle ancor marco ‘l finage con mi i-j pòrto e mè cheur a resta an gage [Tavo] = reliquie insanguinate di un’antica lingua soltanto poche parole ancora segnano il confine le pòrto con me e il mio cuore resta in pegno || l’han meprisà nòst vej langage [Tavo] = hanno disprezzato la nostra antica lingua [Nota bene: “linguagi” è un italianismo, da evitare] → lenga

Lenga / lengua s.f. ▪ lingua || dabon mi i l’hai nen d’àutre soste da fòra dal mond ëd mia lenga [Tavo] = certo non ho altro rifugio fuori dal mondo della mia lingua || mach pì j’arcòrd, mach nòsta lenga sola an resta ‘d tut, ch’a piora e ch’an consola; piora nen, ras ëd sol, lenga solenga, dla fiama dij brandé lenga fiamenga [Barba Tòni] = di tutto ci rimangono solo più i ricordi, soltanto più la nostra lingua sola, che piange e che consola; non piangere, raggio di sole, lingua solitaria, della fiamma degli alari lingua fiammeggiante → langage