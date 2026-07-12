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COSTUME E SOCIETÀ | 12 luglio 2026, 07:50

Da “Su Nuraghe” una paròla piemontèisa al mèis, Giugno 2026, «I» come «Langage / langagi»

Capolettera “L”, Sacramentarium Episcopi Warmundi (Sacramentario del Vescovo Warmondo di Ivrea): fine secolo X, Ivrea, Biblioteca Capitolare, Ms 31 LXXXVI). Priuli Verlucca,1990, copia posseduta a Biella dal Comm. Mario Coda.

Capolettera “L”, Sacramentarium Episcopi Warmundi (Sacramentario del Vescovo Warmondo di Ivrea): fine secolo X, Ivrea, Biblioteca Capitolare, Ms 31 LXXXVI). Priuli Verlucca,1990, copia posseduta a Biella dal Comm. Mario Coda.

Omaggio dei Sardi dell’Altrove alla terra di accoglienza, “omagià daj Sardagneuj fòra ’d Finagi” che fanno capo al Circolo culturale sardo “Su Nuraghe” di Biella. Langage / langagi è parola che accompagna il settimo mese dell’anno 2026 come la si ritrova in “Barba Tòni”, Barba Tòni Boudrìe e nella ricca produzione letteraria di “Tavo Burat”, Gustavo Buratti Zanchi.

Langage / langagi s.m. linguaggio, lingua || arlichie ansangonà d’un vej langage pòche paròle ancor marco ‘l finage con mi i-j pòrto e mè cheur a resta an gage [Tavo] = reliquie insanguinate di un’antica lingua soltanto poche parole ancora segnano il confine le pòrto con me e il mio cuore resta in pegno || l’han meprisà nòst vej langage [Tavo] = hanno disprezzato la nostra antica lingua [Nota bene: “linguagi” è un italianismo, da evitare] → lenga

Lenga / lengua s.f. lingua || dabon mi i l’hai nen d’àutre soste da fòra dal mond ëd mia lenga [Tavo] = certo non ho altro rifugio fuori dal mondo della mia lingua || mach pì j’arcòrd, mach nòsta lenga sola an resta ‘d tut, ch’a piora e ch’an consola; piora nen, ras ëd sol, lenga solenga, dla fiama dij brandé lenga fiamenga [Barba Tòni] = di tutto ci rimangono solo più i ricordi, soltanto più la nostra lingua sola, che piange e che consola; non piangere, raggio di sole, lingua solitaria, della fiamma degli alari lingua fiammeggiantelangage

C.S. Sergi Girardin (Sergio Maria Gilardino), Su Nuraghe

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