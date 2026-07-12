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Basso Biellese | 12 luglio 2026, 07:10

Viverone, incontro pubblico sul nuovo piano di raccolta dei rifiuti

Viverone, incontro pubblico sul nuovo piano di raccolta dei rifiuti

Viverone, incontro pubblico sul nuovo piano di raccolta dei rifiuti

Il Comune di Viverone, in collaborazione con Co.S.R.A.B., organizza un incontro informativo dedicato al nuovo piano di raccolta dei rifiuti. L’appuntamento è in programma lunedì 13 luglio alle 21, presso la Biblioteca Comunale.

Durante la serata saranno illustrate le modifiche al servizio, le nuove frequenze di raccolta e le corrette modalità di conferimento. I cittadini potranno inoltre ricevere chiarimenti sul nuovo calendario e sottoporre eventuali domande.

Interverrà Natalino Zanin, responsabile tecnico di Co.S.R.A.B., che fornirà le informazioni necessarie e risponderà ai quesiti dei partecipanti.

La cittadinanza è invitata a prendere parte all’incontro per conoscere nel dettaglio le novità introdotte nel servizio.

G. Ch.

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