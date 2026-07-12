Viverone, incontro pubblico sul nuovo piano di raccolta dei rifiuti

Il Comune di Viverone, in collaborazione con Co.S.R.A.B., organizza un incontro informativo dedicato al nuovo piano di raccolta dei rifiuti. L’appuntamento è in programma lunedì 13 luglio alle 21, presso la Biblioteca Comunale.

Durante la serata saranno illustrate le modifiche al servizio, le nuove frequenze di raccolta e le corrette modalità di conferimento. I cittadini potranno inoltre ricevere chiarimenti sul nuovo calendario e sottoporre eventuali domande.

Interverrà Natalino Zanin, responsabile tecnico di Co.S.R.A.B., che fornirà le informazioni necessarie e risponderà ai quesiti dei partecipanti.

La cittadinanza è invitata a prendere parte all’incontro per conoscere nel dettaglio le novità introdotte nel servizio.