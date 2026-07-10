Biella Rugby, Stefano Pella è il Responsabile del Settore Femminile

Biella Rugby compie un altro importante passo nel proprio percorso di crescita annunciando l'ingresso nello staff tecnico di Stefano Pella nel ruolo di Responsabile del Settore Femminile. Nelle giornate di mercoledì e giovedì il tecnico ha fatto visita al club, incontrando dirigenti e il resto dello staff per iniziare a conoscere da vicino la realtà gialloverde. Diventerà operativo a partire dal mese di settembre.

L'arrivo di Pella rappresenta una scelta strategica per il club, che punta a sviluppare e consolidare il movimento femminile attraverso un progetto strutturato e di lungo periodo. Nel suo percorso sportivo vanta importanti esperienze con il Comitato Regionale Lombardo FIR, nell'area tecnica federale del Nord Ovest e con la Nazionale Italiana Under 18 femminile, oltre al lavoro svolto nelle ultime stagioni con il Rugby Parabiago.

A spiegare le motivazioni della scelta è il Director of Rugby del Biella Rugby, Nicola Mazzucato: "Cercavamo una figura di riferimento per lo sviluppo del settore femminile all'interno del club. Dopo numerosi colloqui, Stefano ci è sembrato la persona giusta. È perfettamente allineato alla nostra idea di progetto ed è determinato a offrire un percorso formativo di alto livello. Ha un curriculum di tutto rispetto, con esperienze al Comitato Lombardo e con l'Under 18 del Parabiago, ma ciò che mi ha colpito maggiormente è stata la sua grande capacità di comunicare, un aspetto fondamentale per il ruolo che gli abbiamo affidato. Inizierà a essere operativo da settembre e non vediamo l'ora di vederlo all'opera".

Entusiasta anche Stefano Pella, pronto a mettersi in gioco in una nuova sfida professionale: "Ho terminato un percorso a Parabiago e sentivo il desiderio di rimettermi in gioco in un progetto ambizioso. Quello proposto da Biella è ancora in una fase embrionale e io amo costruire partendo da zero. Conosco Nicola, così come la serietà e l'affidabilità del club, quindi è stato impossibile rifiutare". Il nuovo responsabile del settore femminile guarda già al lavoro che lo attende nei prossimi mesi: "In passato, per la Federazione, ho seguito il progetto Area Nord Ovest e la Nazionale Under 18 femminile. Porto con me tante idee da sviluppare e credo di poter offrire serietà e professionalità: quando faccio una cosa voglio farla bene e mi aspetto altrettanto da chi lavora con me. Sarà una bella sfida".

L'inserimento di Stefano Pella si introduce nella volontà di Biella Rugby di investire in maniera concreta anche nel rugby femminile, con l'obiettivo di creare un ambiente sempre più qualificato, capace di accompagnare la crescita delle atlete e di costruire, stagione dopo stagione, un settore solido e competitivo.