"Gran Fondo Biella-Oropa", attenzione alle modifiche alle linee bus

Si avvisa che, nell’ambito della gara ciclistica «Gran Fondo Biella-Oropa», si potranno verificare chiusure stradali di durata fino a circa 60 minuti nelle località sotto riportate e secondo i seguenti orari di massima:
Le Linee e le corse interessate a modifiche saranno:
In generale, nella fascia oraria della corsa potranno verificarsi ritardi, sospensioni del transito ed eventuali deviazioni disposte dagli incaricati in loco, con possibile ripercussione sulla puntualità sulle corse anche nelle ore successive al transito della gara.
Sempre in occasione della gara dalle ore 12.00 alle ore 15.00 (e comunque secondo le necessità legate all’evento), verrà interdetta la circolazione a Oropa nel tratto davanti ai Cancelli e lungo il Prato delle Oche. Pertanto, le corse provenienti da Biella San Paolo della Linea: 360 (Biella San Paolo – Centro – Cossila – Favaro – Oropa) transiteranno da via Anna Ludovica Brucco, per l’occasione resa a doppio senso di circolazione. Per nquesto motivi verrà quindi temporaneamente soppressa la fermata "Oropa cancelli".