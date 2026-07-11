Chiavazza guarda al futuro: dal laghetto delle oche alla biblioteca diffusa

Il Consiglio di Quartiere di Biella Chiavazza continua il proprio impegno per ascoltare le esigenze dei cittadini e lavorare insieme al territorio alla ricerca di soluzioni condivise.

Tra i temi più sentiti dalla comunità c’è sicuramente quello del laghetto delle oche, un luogo molto amato dai residenti e da tante famiglie del quartiere. Sul futuro dell’area è in corso un confronto aperto con l’Amministrazione comunale: è stata manifestata disponibilità a valutare possibili soluzioni e si sta ragionando anche sul coinvolgimento di associazioni del territorio che possano collaborare nella gestione e nella valorizzazione dello spazio. Al momento non ci sono ancora decisioni definitive, ma il percorso avviato va nella direzione di trovare una soluzione che possa tenere conto delle diverse esigenze e che permetta di preservare un luogo caro alla comunità.

Nel frattempo, nel quartiere sono in corso gli interventi di manutenzione del verde, con il taglio dell’erba nelle varie zone interessate.

Il Consiglio di Quartiere sta inoltre lavorando a nuovi progetti. Tra questi c’è la Biblioteca diffusa di Chiavazza, un progetto che partirà prossimamente con la raccolta di libri donati dai cittadini, destinati a essere ospitati in apposite librerie che troveranno spazio all’interno di alcune attività del quartiere. L’idea è semplice: creare punti di scambio dove chiunque possa prendere un libro, portarlo a casa, leggerlo e poi restituirlo, alimentando così una rete di cultura e condivisione accessibile a tutti. Nei prossimi giorni verranno comunicati modalità e tempi per la raccolta.

Per migliorare la comunicazione diretta con i residenti è stato inoltre attivato il canale WhatsApp del Consiglio di Quartiere, uno strumento pensato per informare più rapidamente i cittadini sulle attività, gli aggiornamenti e le iniziative in programma.

Tra gli appuntamenti da segnare in calendario c’è anche la Festa dell’Abbondanza – 4ª Edizione, in programma il 19 luglio. La manifestazione è dedicata alla filiera del pane del Biellese ed è organizzata dalla rete TeriTori in collaborazione con l’Osservatorio Biellese Beni Culturali e Paesaggio, il Circolo Culturale Su Nuraghe presso il Parco Agribiologico TeriTori e il Consiglio di Quartiere Biella Chiavazza.

“Il nostro obiettivo è mantenere un dialogo costante con i cittadini e costruire insieme un quartiere sempre più partecipato e attivo. Sappiamo che ci sono temi importanti da affrontare, ma crediamo che il confronto e la collaborazione siano la strada migliore per trovare risposte condivise”.