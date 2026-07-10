Truffatore al telefono: “I suoi gioielli sono stati rubati in una rapina”, ingannata un’anziana di Biella

L’ennesima truffa è stata messa a segno nel territorio di Biella.

Vittima una donna di 84 anni, residente nel capoluogo di provincia che, stando alle prime ricostruzioni, sarebbe stata contattata al numero fisso da un uomo che si sarebbe spacciato per un Carabiniere.

Lo stesso l’avrebbe avvisata che sarebbe giunto presso il suo domicilio del personale qualificato per effettuare alcuni controlli su dei monili in oro in suo possesso, perché provento di una sedicente rapina. Inoltre, le avrebbe consigliato di chiamare il 112 per farsi guidare in questa faccenda.

Peccato che il malvivente non avesse mai riattaccato e si sarebbe finto un addetto del tribunale per poi recarsi poco dopo, con una scusa, nei pressi dell’abitazione della donna. Qui, si sarebbe fatto consegnato diversi gioielli, tra cui un anello con diamante, prima di dileguarsi.

Sul caso sono in corso i dovuti accertamenti compiuti dai militari dell’Arma. Il fatto è avvenuto nella giornata di ieri, 9 luglio.