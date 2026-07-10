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ATTUALITÀ | 10 luglio 2026, 16:00

Allerta gialla nel sud del Piemonte, temporali in arrivo con rischio grandine

Lo riferisce Arpa Piemonte.

Allerta gialla nel sud del Piemonte, temporali in arrivo con rischio grandine (foto di repertorio)

Allerta gialla nel sud del Piemonte, temporali in arrivo con rischio grandine (foto di repertorio)

Allerta gialla oggi e domani per rischio idrogeologico legato ai temporali sui settori montani occidentali del Torinese e Cuneese (aree D, E, F). I fenomeni più intensi potranno essere accompagnati da locali allagamenti, fulminazioni, forti raffiche di vento, grandine e isolati fenomeni di versante. Lo comunica Arpa Piemonte.

E aggiunge: “Nel corso del pomeriggio odierno un lieve disturbo nel campo di pressione in quota, associato a deboli infiltrazioni di aria più fresca, sarà infatti in grado di innescare rovesci e temporali sparsi a ridosso della fascia montana e pedemontana della regione, localmente intensi e che andranno successivamente ad interessare, a carattere sparso, le zone di pianura e collina, in particolare centro-meridionali. I temporali più intensi saranno associati a locali grandinate e forti raffiche di vento. Dopo una temporanea pausa nella notte e nelle prime ore di domani, da metà giornata si attiveranno nuovi rovesci e temporali a partire dai settori alpini, in successivo transito nel corso del pomeriggio sul resto della regione, più estesi su zone di pianura e collina rispetto a quelli attesi oggi pomeriggio. Da domenica condizioni più stabili e nuovo deciso aumento delle temperature”.

Redazione g. c.

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