Allerta gialla nel sud del Piemonte, temporali in arrivo con rischio grandine

Allerta gialla oggi e domani per rischio idrogeologico legato ai temporali sui settori montani occidentali del Torinese e Cuneese (aree D, E, F). I fenomeni più intensi potranno essere accompagnati da locali allagamenti, fulminazioni, forti raffiche di vento, grandine e isolati fenomeni di versante. Lo comunica Arpa Piemonte.

E aggiunge: “Nel corso del pomeriggio odierno un lieve disturbo nel campo di pressione in quota, associato a deboli infiltrazioni di aria più fresca, sarà infatti in grado di innescare rovesci e temporali sparsi a ridosso della fascia montana e pedemontana della regione, localmente intensi e che andranno successivamente ad interessare, a carattere sparso, le zone di pianura e collina, in particolare centro-meridionali. I temporali più intensi saranno associati a locali grandinate e forti raffiche di vento. Dopo una temporanea pausa nella notte e nelle prime ore di domani, da metà giornata si attiveranno nuovi rovesci e temporali a partire dai settori alpini, in successivo transito nel corso del pomeriggio sul resto della regione, più estesi su zone di pianura e collina rispetto a quelli attesi oggi pomeriggio. Da domenica condizioni più stabili e nuovo deciso aumento delle temperature”.