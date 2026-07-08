Pollone, grande partecipazione alla festa di fine anno della scuola dell’infanzia “Emma Frassati”

Nei giorni scorsi, si è svolta con una partecipazione numerosa e sentita la festa di fine anno della scuola dell’infanzia paritaria Emma Frassati di Pollone, un appuntamento che ha coinvolto bambini, famiglie, insegnanti in un pomeriggio di festa, emozione e condivisione.

Tra recite, momenti simbolici e spazi di convivialità, la giornata ha rappresentato non solo la chiusura dell’anno scolastico ma anche l’occasione per ribadire il ruolo centrale che la scuola continua ad avere nel tessuto educativo e sociale del paese.

Particolarmente significativo è il momento che sta vivendo l’istituto, con il recente insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione, già al lavoro per costruire nuove prospettive e consolidare il percorso di crescita della struttura.

“Questa festa – sottolinea il presidente Fabio Quaregna – rappresenta il senso più profondo del nostro impegno: custodire una realtà educativa preziosa per Pollone e lavorare perché possa continuare a crescere, innovarsi e rispondere ai bisogni delle famiglie. Il nuovo Consiglio si è insediato da poco ma sta già mettendo basi solide per il futuro, con attenzione alla qualità educativa, agli spazi e ai servizi”.

Tra i momenti più apprezzati della giornata, la pizza cotta nel forno a legna nel cortile della scuola, simbolo di quella dimensione familiare e comunitaria che da sempre caratterizza l’Emma Frassati.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto alle insegnanti, ai volontari e alle famiglie, protagonisti quotidiani di una comunità educante che continua a investire sui più piccoli.