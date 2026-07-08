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Valle Elvo | 08 luglio 2026, 18:00

Pollone, grande partecipazione alla festa di fine anno della scuola dell’infanzia “Emma Frassati”

Pollone, grande partecipazione alla festa di fine anno della scuola dell’infanzia “Emma Frassati”

Pollone, grande partecipazione alla festa di fine anno della scuola dell’infanzia “Emma Frassati”

Nei giorni scorsi, si è svolta con una partecipazione numerosa e sentita la festa di fine anno della scuola dell’infanzia paritaria Emma Frassati di Pollone, un appuntamento che ha coinvolto bambini, famiglie, insegnanti in un pomeriggio di festa, emozione e condivisione.

Tra recite, momenti simbolici e spazi di convivialità, la giornata ha rappresentato non solo la chiusura dell’anno scolastico ma anche l’occasione per ribadire il ruolo centrale che la scuola continua ad avere nel tessuto educativo e sociale del paese.

Particolarmente significativo è il momento che sta vivendo l’istituto, con il recente insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione, già al lavoro per costruire nuove prospettive e consolidare il percorso di crescita della struttura.

“Questa festa – sottolinea il presidente Fabio Quaregna – rappresenta il senso più profondo del nostro impegno: custodire una realtà educativa preziosa per Pollone e lavorare perché possa continuare a crescere, innovarsi e rispondere ai bisogni delle famiglie. Il nuovo Consiglio si è insediato da poco ma sta già mettendo basi solide per il futuro, con attenzione alla qualità educativa, agli spazi e ai servizi”.

Tra i momenti più apprezzati della giornata, la pizza cotta nel forno a legna nel cortile della scuola, simbolo di quella dimensione familiare e comunitaria che da sempre caratterizza l’Emma Frassati.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto alle insegnanti, ai volontari e alle famiglie, protagonisti quotidiani di una comunità educante che continua a investire sui più piccoli.

Redazione g. c.

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