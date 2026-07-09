Biella Rugby, arrivato un nuovo giovane di qualità: ecco Lodovico Rossi

Biella Rugby continua a puntare sui giovani ambiziosi e di qualità in vista della stagione 2026/27 annunciando l'arrivo di Lodovico Rossi, terza linea proveniente dal Verona Rugby.

Nato il 20 febbraio 2002, 190 cm per 105 kg, Rossi è un avanti moderno e versatile, capace di ricoprire i ruoli di flanker, numero 8 e seconda linea. Cresciuto rugbisticamente tra il San Donà Rugby e l'Accademia di Verona, è approdato nel club scaligero come Project Player, maturando nelle ultime quattro stagioni una solida esperienza nel campionato di Serie A1, dove ha collezionato minuti importanti contribuendo al raggiungimento di due semifinali playoff.

La scelta di Biella rappresenta per Rossi il naturale passo successivo della sua carriera: "Dopo la brutta notizia del Verona Rugby e dopo aver passato le ultime quattro stagioni in Serie A1, ho ricevuto questa opportunità e ho pensato che fosse il momento giusto per fare il salto di qualità. Biella è una società con una rosa giovane e sono sicuro che mi integrerò molto bene sia con la squadra, sia con lo staff". Per il nuovo avanti gialloverde sarà la prima esperienza nel massimo campionato italiano, una sfida che affronta con grande entusiasmo. "Nonostante sia solo la mia prima stagione in Serie A Elite e abbia ancora molto da imparare da chi ha più esperienza di me, sono molto eccitato all'idea di confrontarmi con le migliori squadre d'Italia e farò del mio meglio per essere al loro livello."

Tra i momenti più significativi del suo percorso sportivo, Rossi indica le due semifinali playoff di Serie A1, traguardi che testimoniano la crescita vissuta nelle ultime stagioni.

Fuori dal campo è impegnato negli studi universitari, dove sta concludendo il primo anno della laurea magistrale in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate (LM-47). Nel tempo libero ama trascorrere il tempo con gli amici e la fidanzata, leggere romanzi gialli, seguire gli anime, giocare a biliardo e ascoltare musica techno.

A presentare il nuovo acquisto è il coach degli avanti del Biella Rugby, Niccolò Badocchi: "Lodovico è arrivato a Verona come Project Player e ha già accumulato parecchi minuti in Serie A1. È un ragazzo di San Donà che viene da noi perché può darci un contributo importante sulle rimesse laterali: è forte in touche, un vero leader in questo fondamentale. Allo stesso tempo è una terza linea molto dinamica, che si adatta perfettamente al gioco che vogliamo proporre e alle idee di Alberto. Siamo convinti che possa essere un innesto di grande valore per il nostro pacchetto di mischia".