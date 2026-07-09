Bi Roller in prima linea nelle competizioni a livello nazionale

Nonostante l’estate calda e la difficoltà di allenarsi senza impianti, ASD Bi Roller Pattinaggio Biella prosegue con impegno l’attività agonistica conquistando posizioni di rilievo.

A fine giugno si sono svolti i Campionati Italiani Pista a Bellusco e 6 atleti Bi Roller hanno partecipato con impegno, conquistando importanti risultati. Ecco i protagonisti: Matilde Zanchetta, Andrea Mazzola e Michele Rocchetti, categoria Junior, Susanna Rocchetti, Annibale Sangiorgi e Achille Sangiorgi categoria Senior.

I risultati più rilevanti sono quelli conseguiti da Michele Rocchetti, Junior 2’ anno: 7’ nella 5 mila metri a punti, 10’ nella 10 mila ad eliminazione, 19’ nella 1000 metri. Achille Sangiorgi, atleta che corre nella massima categoria dei Senior, ha gareggiato scegliendo una parte di gare da velocista e una lunga da fondisti conquistando la 17’ posizione nella 500 metri, la 25’ posizione nella 1000 metri e la 26’ posizione nei 10 mila metri ad eliminazione.

Annibale Sangiorgi, reduce da pochi giorni dall’esame di maturità è arrivato all’appuntamento dei Campionati Italiani poco allenato perché negli ultimi mesi aveva molto trascurato gli allenamenti, ma ha saputo comunque conquistare una buona posizione nel giro ad atleti contrapposti, conquistando la 25’ posizione.

Sfortunata la gara di staffetta che vedeva protagonisti i due Sangiorgi e Mazzola in sostituzione di Rocchetti perché sono stati eliminati per cambio irregolare e non sono riusciti a concludere la gara. Susanna Rocchetti, categoria Senior, anche lei con poco allenamento nelle gambe, ha conquistato una buona 20’ posizione nella 500 metri.

Bravi anche Matilde Zanchetta e Andrea Mazzola, entrambi Junior 1’ anno che hanno gareggiato con impegno e determinazione pur non riuscendo a ottenere i risultati sperati.

A distanza di nemmeno una settimana, cinque di questi atleti sono stati impegnati in una gara del circuito interregionale IRC a Cantù vestendo la divisa del tema Hard Legs. Ottimi risultati e podio sfiorato per Michele Rocchetti, categoria Junior con un 4’ posto nella gara 10 mila metri ad eliminazione e 6’ posto nella 500 metri Per la categoria Senior Maschi, nella 500 metri, Annibale Sangiorgi ha conquistato la 15’ posizione e Achille Sangiorgi la 20’, mentre nella gara lunga 10 mila metri ad eliminazione posizioni invertite, 13’ posizione per Achille Sangiorgi e 23’ per Annibale.

Susanna Rocchetti, Senior F, ha conquistato la 6’ posizione nella 10 mila metri ad eliminazione e la 10’ posizione nella 500 metri. Brava anche Matilde Zanchetta, categoria Junior, determinata e volitiva seppure ancora poco confidente nelle sue capacità che ha chiuso in 18’ posizione sia nella 500 metri che nella 10 mila metri ad eliminazione.

Le vacanze non sono nemmeno ancora all’orizzonte e il team di pattinatori biellesi si sta preparando per parecchie altre competizioni: ora sarà la volta del trofeo IRC a San Giorgio delle Pertiche che si svolgerà l’ultimo sabato di luglio che vedrà coinvolti gli atleti Bi Roller che vestiranno la divisa Hard Legs e quindi il Trofeo di Santa Maria Nuova dal 6 al 10 agosto.

Quindi a fine agosto, è in programma la maratona di Salisburgo e subito dopo ci saranno i Campionati Italiani Strada a Vado Ligure dal 4 al 6 settembre. E ancora, trofeo IRC a Cassano il 19 settembre e Maratona a Berlino il 26 settembre.

Bi Roller ringrazia sponsor e sostenitori: Lauretana e Sellmat che supportano l’attività durante tutto l’anno e Pasticceria Massera e Pasticceria De Mori che offrono sempre un importante contributo durante gli eventi organizzati sul territorio biellese.