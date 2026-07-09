Migranti, a Biella scattano i controlli previsti dal Regolamento UE Screening 2024/1356 FOTO

Al fine di dare attuazione al nuovo Patto UE su Migrazione e Asilo e, in particolare, al Regolamento UE Screening 2024/1356, in vigore dal 12 giugno 2026, nella mattinata odierna il Prefetto di Biella, il Questore e il Direttore Generale dell’ASL di Biella hanno sottoscritto un Protocollo operativo per la tempestiva effettuazione dei controlli sui cittadini di Paesi terzi presenti in provincia di cui sia stato accertato l’ingresso illegale sul territorio nazionale e che non siano già stati sottoposti ad analoghi accertamenti nei luoghi di arrivo.

L’intesa raggiunta disciplina le modalità di collaborazione tra Questura e ASL per lo svolgimento delle attività di accertamento preliminare delle condizioni di salute e di vulnerabilità dei destinatari della medesima secondo le previsioni contenute nel Regolamento UE Screening.

La Prefettura monitorerà il corretto funzionamento delle procedure così delineate, assicurando il raccordo tra tutti gli attori coinvolti nell’attuazione del Protocollo e valutando eventuali esigenze di adeguamento o aggiornamento dello stesso.