Guardia di Finanza, il Comandante Regionale Piemonte–Valle d’Aosta in visita a Biella FOTO

Nella mattinata di giovedì 9 luglio il Comandante Regionale Piemonte–Valle d’Aosta della Guardia di Finanza, Generale di Divisione Giovanni Avitabile, si è recato in visita al Comando Provinciale Biella presso la caserma “Finanziere M.A.V.M. Rinaldo Mussini”.

Accolto dal Comandante Provinciale, Colonnello Stefano Lampone, il Comandante Regionale ha incontrato un’aliquota di militari di ogni ruolo e grado in forza al Comando Provinciale ed ai Reparti dipendenti, i Comandanti del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria e del Gruppo Biella, i rappresentanti locali delle Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari, nonché una delegazione del personale in congedo appartenente alla locale Sezione dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia (A.N.F.I.).

Nell’occasione, il Col. Lampone ha illustrato al Gen. Avitabile, vertice regionale del Corpo, i tratti salienti dell’azione operativa sviluppata dai reparti biellesi, soffermandosi sulle principali attività in corso e ponendo in luce l’impegno profuso nei diversificati settori di competenza del Corpo, anche attraverso complesse investigazioni di portata nazionale.

Il Comandante Regionale, esprimendo il proprio apprezzamento, per i risultati finora conseguiti e per le concrete prospettive delle operazioni in corso, nonché per le iniziative varate in materia di benessere del personale in servizio ed in congedo, ha elogiato le donne e gli uomini della Guardia di Finanza di Biella per l’impegno e la professionalità con cui, quotidianamente, si dedicano alla tutela della legalità economico-finanziaria nel territorio di competenza.

Al termine dei lavori, il Comandante Regionale si è recato in visita da S.E. il Prefetto, dott.ssa Elena Scalfaro, e dal Procuratore della Repubblica, dott. Mario Andrigo, con i quali, nel confermare la più ampia collaborazione da parte delle Fiamme Gialle della provincia, si è intrattenuto su rilevanti tematiche di comune interesse istituzionale.