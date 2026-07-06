Studente biellese dell'Alberghiero "Pastore" supera la Maturità con un anno di anticipo: 100 e lode per Nicolas Palestro

Un traguardo fuori dall'ordinario quello raggiunto da Nicolas Palestro, residente a Crevacuore, studente dell'Istituto Professionale Alberghiero "Giulio Pastore" di Varallo. Frequentando la classe quarta, il giovane ha sostenuto e superato l'Esame di Stato con un anno di anticipo rispetto al consueto percorso scolastico, conseguendo il massimo dei voti: 100 e lode.

A dare l'annuncio è stato lo stesso istituto attraverso i propri canali social, esprimendo grande soddisfazione per il risultato ottenuto dal ragazzo. «Un talento straordinario che brilla nell'Istituto "Giulio Pastore"», si legge nel messaggio pubblicato dalla scuola, che sottolinea come il successo di Nicolas rappresenti «la testimonianza tangibile dell'impegno eccezionale, della dedizione e della passione» dimostrati durante il percorso di studi, sia nelle lezioni teoriche sia nelle attività di laboratorio.

Un risultato che rende orgogliosa l'intera comunità scolastica dell'Alberghiero di Varallo, che si è congratulata con lo studente per l'importante traguardo raggiunto. Conseguire il diploma con un anno di anticipo e con il massimo riconoscimento rappresenta infatti un'impresa rara, frutto di capacità, costanza e di un percorso scolastico di assoluto livello.

Dai genitori è giunto un sentito ringraziamento alla direzione dell'istituto scolastico: "Gentile Preside, vogliamo ringraziarLa di cuore per tutto quello che ha fatto per Nicolas durante questi anni. Grazie alla sua fiducia e attenzione verso il merito, ha avuto l'opportunità di sostenere l'Esame di Stato con un anno di anticipo, raggiungendo il bellissimo risultato di 100/100 con lode. Abbiamo apprezzato molto la sua disponibilità e il sostegno nei momenti più delicati, così come l'impegno nel creare tante opportunità di crescita per i ragazzi, attraverso esperienze formative e iniziative legate al mondo della cucina. Grazie per aver creduto in lui".