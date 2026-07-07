Ritrovato Festival torna nell’Oasi Zegna: danza, natura e comunità FOTO

Dal 23 al 26 luglio torna Ritrovato Festival, la rassegna di danza contemporanea site-specific ideata da Groove ETS. La seconda edizione amplia luoghi, collaborazioni e proposte, portando spettacoli e performance tra Biella e l’Oasi Zegna.

Il progetto nasce con l’obiettivo di condurre la danza fuori dagli spazi convenzionali, mettendola in relazione con sentieri, boschi, alpeggi e luoghi culturali. La natura non sarà quindi una semplice cornice, ma parte integrante delle rappresentazioni.

Il tema scelto per il 2026 è “Creature”, ispirato al trittico “Il Giardino delle Delizie” di Hieronymus Bosch. Il programma invita a riflettere sul rapporto tra esseri umani, animali, paesaggi e presenze visibili e invisibili. Anche il pubblico sarà coinvolto più direttamente e, in alcuni momenti, chiamato a entrare nell’azione danzata.

Il percorso prenderà il via a BI – Box Art Space e proseguirà a Casa Zegna. Sabato 25 luglio gli appuntamenti raggiungeranno Bocchetto di Sessera e Alpe Montuccia, mentre domenica 26 luglio si svolgeranno tra il parcheggio coperto di Bielmonte e la cima del Monte Marca.

Tra le novità figura la collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo, che ha reso possibile la realizzazione della performance “(e poi entrarono i cinghiali)” di Simone Lorenzo Benini, in programma il 24 luglio a Casa Zegna.

Confermata l’attenzione alla sostenibilità e all’accessibilità. Sarà attivato un canale Telegram dedicato al carpooling e, su prenotazione, saranno disponibili alcune joelette per le persone con disabilità motorie. Il 25 e 26 luglio sarà inoltre presente un’interprete LIS durante le presentazioni delle performance e gli incontri con il pubblico.

Gli eventi del 23, 25 e 26 luglio saranno gratuiti con prenotazione obbligatoria. La performance del 24 luglio sarà invece a pagamento. Il programma completo e tutte le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale di Ritrovato Festival.