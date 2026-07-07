Sordevolo in festa per i 103 anni di Virginia Pidello: circondata dall'affetto di familiari e istituzioni

Un traguardo straordinario quello raggiunto da Virginia Pidello, che lo scorso 26 giugno ha compiuto 103 anni.

Per l'occasione, la signora Virginia è stata festeggiata presso la Casa Ospitaliera Nostra Signora di Oropa di Sordevolo, dove vive, circondata dall'affetto delle figlie, dei nipoti e dei pronipoti.

Alla festa hanno preso parte anche il sindaco del paese Riccardo Lunardon, il parroco Luciano Acquadro, il presidente e il direttore della struttura Stefano Morenghi, che hanno voluto condividere questo importante momento di gioia e porgere i loro auguri alla neo centenaria.

Un compleanno speciale, vissuto in un clima di festa e serenità, che ha riunito familiari, operatori e rappresentanti della comunità per celebrare un traguardo di vita davvero eccezionale.