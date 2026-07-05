PD, a Biella incontro pubblico con il parlamentare Federico Fornaro: focus su su situazione politica e riforma elettorale

Il Partito Democratico biellese organizza un incontro pubblico con l'On. Federico Fornaro, in programma venerdì 10 luglio alle 18.30 presso il Salone della Fondazione, in via Trieste 41 a Biella.
L'appuntamento rappresenta un'importante occasione di confronto sulla situazione politica nazionale, sull'attività che il Partito Democratico sta portando avanti in Parlamento e sulle prospettive future per il Paese.
Particolare attenzione sarà dedicata al tema della nuova legge elettorale, una riforma destinata ad avere un impatto significativo sul sistema democratico e sulla rappresentanza politica. L'incontro offrirà l'opportunità di approfondire i contenuti della proposta e di discutere le possibili ricadute sul futuro delle istituzioni.
In una fase politica caratterizzata da importanti sfide, il Partito Democratico biellese invita cittadini, amministratori, iscritti e simpatizzanti a partecipare a un momento di dialogo aperto e di approfondimento, con l'obiettivo di favorire il confronto e la partecipazione sui temi centrali per il futuro del Paese.
L'incontro è aperto al pubblico.