PD, a Biella incontro pubblico con il parlamentare Federico Fornaro: focus su su situazione politica e riforma elettorale (foto di repertorio)

Il Partito Democratico biellese organizza un incontro pubblico con l'On. Federico Fornaro, in programma venerdì 10 luglio alle 18.30 presso il Salone della Fondazione, in via Trieste 41 a Biella.

L'appuntamento rappresenta un'importante occasione di confronto sulla situazione politica nazionale, sull'attività che il Partito Democratico sta portando avanti in Parlamento e sulle prospettive future per il Paese.

Particolare attenzione sarà dedicata al tema della nuova legge elettorale, una riforma destinata ad avere un impatto significativo sul sistema democratico e sulla rappresentanza politica. L'incontro offrirà l'opportunità di approfondire i contenuti della proposta e di discutere le possibili ricadute sul futuro delle istituzioni.

In una fase politica caratterizzata da importanti sfide, il Partito Democratico biellese invita cittadini, amministratori, iscritti e simpatizzanti a partecipare a un momento di dialogo aperto e di approfondimento, con l'obiettivo di favorire il confronto e la partecipazione sui temi centrali per il futuro del Paese.

L'incontro è aperto al pubblico.