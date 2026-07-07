Dal Nord Ovest - Tragico incidente agricolo, muore un uomo di 75 anni

Tragedia questa mattina a Rosta, dove un uomo di 75 anni ha perso la vita in un incidente agricolo. Il dramma si è consumato intorno alle 9.30.

Secondo quanto reso noto, la vittima è rimasta schiacciata da un veicolo utilizzato per il trasporto della legna. Immediato l'intervento dei soccorritori: sul posto è giunto il 118 di Azienda Zero con l'equipe del Servizio regionale di elisoccorso ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare ed è stato constatato il decesso. Tecnici Spresal in loco per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.