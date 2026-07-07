Dal Nord Ovest - Cadavere trovato in casa, si indaga per omicidio

Il cadavere di un uomo è stato trovato all'interno di un appartamento nel quartiere Lucento, alla periferia nord di Torino, in via Verolengo. Sulla base dei primi accertamenti medico-legali, che hanno evidenziato una ferita al cranio compatibile con un colpo inferto da un oggetto contundente, le autorità hanno aperto un'indagine con l'ipotesi di reato di omicidio.

​L'allarme è stato lanciato da un vicino di casa, insospettito dall'odore acre proveniente dall'alloggio situato al terzo piano di una palazzina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per aprire la porta e i sanitari del 118, che hanno constatato il decesso dell'uomo. Una volta all'interno si è constatato come il corpo fosse in avanzato stato di decomposizione.

​Al momento la vittima non è stata ancora ufficialmente identificata. Sono in corso gli accertamenti investigativi dei Carabinieri, coordinati dalla Procura di Torino, per stabilire con certezza l'identità dell'uomo, chiarire l'esatta dinamica dei fatti e verificare se il corpo appartenga effettivamente alla persona che risulta residente nell'alloggio.

L'appartamento è stato posto sotto sequestro.