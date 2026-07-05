Giugno 2026 nella storia, è tra i mesi più caldi mai registrati in Piemonte

Giugno 2026 è destinato a entrare negli annali della climatologia piemontese. A certificarlo sono i dati diffusi da Arpa Piemonte, che fotografano un mese caratterizzato da temperature eccezionalmente elevate, culminate nell'intensa ondata di calore di fine mese. Il risultato è un bilancio che colloca il mese tra i più caldi mai registrati dal 1958.

Secondo le rilevazioni aggiornate, la temperatura media mensile e quella delle minime fanno di giugno 2026 il terzo giugno più caldo dell'intera serie storica regionale, superato soltanto dal 2025 e dal 2003. Le temperature massime medie occupano invece il secondo posto assoluto, dietro esclusivamente all'estate del 2003.

Numeri che confermano come le ondate di calore siano diventate sempre più intense e persistenti anche sul territorio piemontese.

A rendere ancora più eccezionale il mese è stato il caldo notturno. A Torino, nella stazione meteorologica di via della Consolata, all'alba del 28 giugno sono stati registrati 27,2 gradi, la temperatura minima più alta mai rilevata in città, superando il precedente record di 26,8 gradi del luglio 2015. Nel pomeriggio i temporali hanno riportato un temporaneo calo delle temperature, ma senza interrompere una tendenza ormai consolidata.

Uno degli aspetti più significativi del giugno 2026 è stato il numero di notti tropicali, quelle in cui la temperatura non scende sotto i 20 gradi. Torino ne ha accumulate undici consecutive, a fronte di una media climatica di appena 3,6 nel mese di giugno.

Situazione analoga in gran parte della regione: Novara ha raggiunto dodici notti consecutive, Biella dodici, Verbania e Vercelli undici, mentre Alessandria e Asti si sono fermate a sette. Solo Cuneo non ha registrato una sequenza di notti tropicali.

L'apice dell'ondata di calore è stato raggiunto il 28 giugno, quando nelle pianure piemontesi le temperature massime hanno oscillato tra i 36 e i 39 gradi. Ad Alessandria Lobbi il termometro ha toccato i 40,3 gradi, eguagliando il record assoluto già registrato nel 2019. Per quanto riguarda le temperature minime, il giorno con il valore più alto è stato il 23 giugno ad Asti e Alessandria, il 26 a Vercelli e Cuneo, il 27 a Torino e Biella e il 28 a Novara.