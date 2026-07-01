Un lettore: "Lavori in corso senza criterio"

Buonasera Direttore

Le scrivo due parole da cittadino che è costretto a percorrere le strade di Biella a passo d’uomo (e non troppo veloce) perchè l’amministrazione pubblica non riesce a coordinare due lavori.

Nello specifico ci troviamo con il ponte tangenziale chiuso in entrata verso la città e con il tratto tra via Ramella Germanin e via Cavour chiuso per lavori.

Chi arriva da sud si trova a percorrere via Milano in coda e chi arriva da nord si trova a precorrere come unica strada Via Repubblica

Morale traffico congestionato e lunghe code in via Milano e in via repubblica. Ma non si poteva aprire temporaneamente via XX settembre (diventata ZTL per tutelare il centro oramai deserto)?

Con quella strada chiusa i cittadino sono costretti a circumnavigare il centro per attraversare la città

Forse parlarsi e coordinarsi era troppo difficile ma tanto ci sarà una scusa per giustificare questa ennesima mala gestione della nostra città.

Dimenticavo le code che da Vigliano entrano verso Candelo ma soprattutto vedere come procedono a rilento i lavori sul ponte della tangenziale.