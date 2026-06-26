L’intervista a Elena Maggioni, Vice Presidente UIB con delega alla Transizione Ambientale e agli obiettivi ESG VIDEO

Per la serie di interviste imprenditore in prima linea, Elena Maggioni, Vice Presidente dell’Unione Industriale Biellese con delega alla Transizione Ambientale e agli obiettivi ESG, approfondisce alcuni dei temi oggi più strategici per il futuro competitivo delle imprese biellesi.
Nel corso dell’intervista, Elena Maggioni analizza le principali priorità legate alla transizione ambientale e alla sostenibilità, con particolare attenzione al modo in cui le aziende del territorio possono affrontare il cambiamento in modo concreto, progressivo e coerente con le proprie caratteristiche produttive.
Ampio spazio è dedicato anche al progetto del Recycling Hub del Tessile, promosso da Unione Industriale Biellese a partire dal 2021 insieme a numerosi partner. Un’iniziativa di grande rilievo per il distretto, che punta a rafforzare la capacità del territorio di innovare sui temi del riciclo, dell’economia circolare e della valorizzazione degli scarti tessili, con potenziali ricadute positive sull’intera filiera industriale.
Nel video, Elena Maggioni illustra inoltre le priorità individuate per il proprio mandato nei prossimi mesi.
A completamento dell’approfondimento, è disponibile anche una puntata del podcast Effetto Impresa, dedicata allo stesso tema, con Elena Maggioni ospite (scopri di più).
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