Anche a Biella acquisti di Natale in frenata?

"Ogni anno ci ripetiamo che “è Natale, la gente spende comunque”.

Negli ultimi tempi però, chi ha un negozio o una piccola attività a Biella se n’è accorto: il portafoglio dei clienti è più prudente, i carrelli sono un po’ meno pieni, le decisioni più lente.

La domanda vera non è: “La gente compra meno?” Ma è: “Come faccio a farmi scegliere in un Natale in cui tutti stanno più attenti?”

Il cliente non ha smesso di comprare, ma ha cambiato modo! Chi entra in negozio (o scorre i social) oggi:

Ha spesso un budget preciso in testa;

Confronta prezzi e offerte prima di spostarsi da casa;

Chiede prodotti che “durino” e non siano solo oggetti da mettere in un cassetto;

Vuole avere “valore in cambio di denaro”; sia sotto il profilo dell’utilità personale che delle caratteristiche oggettive del prodotto/servizio.

E’ stanco di messaggi urlati a base di “super sconto del 40 + il 28 + il 34…”, “ultimi pezzi”, “offerta imperdibile”: non è più disposto a comprare “qualunque cosa” solo perché è Natale; vuole poter dire a se stesso: “Stai spendendo bene i tuoi soldi”.

Qui entra in gioco la comunicazione: in un Natale prudente, non vince chi fa lo sconto più aggressivo, ma chi sa spiegare meglio il proprio valore.

Scopri i tre errori di comunicazione più comuni che molti negozi fanno a Natale: