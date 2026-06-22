Dal Nord Ovest – Mezzo si ribalta e finisce nel canale, in campo anche l’autogrù

Nella tarda mattinata di oggi, 22 giugno, dopo le 11, i Vigili del Fuoco di Vercelli sono intervenuti sulla SP11, all'altezza della frazione di Montonero, per un incidente stradale che ha coinvolto una sola vettura che ha terminato il suo percorso capovolta nel canale adiacente la strada.

Arrivata sul posto, la squadra ha provveduto alla messa in sicurezza della macchina e al recupero della stessa mediante l'utilizzo dell'autogrù anch'essa intervenuta. Interessati nell'incidente una donna con i 2 figli, già fuori dall' abitacolo al nostro arrivo.

Presenti anche i Carabinieri e i sanitari del 118 per le cure del caso.