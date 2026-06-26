È tutto pronto a Chiavazza per l’atto finale della Festa di San Quirico. Stasera, alle 21, si terrà la rassegna corale nei locali del teatro parrocchiale di via Firenze. A esibirsi tre gruppi: La Campagnola, La Ceseta e Vocinsieme.
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Chiavazza, tre gruppi per la rassegna corale: è l'atto finale della Festa di San Quirico
È tutto pronto a Chiavazza per l’atto finale della Festa di San Quirico. Stasera, alle 21, si terrà...