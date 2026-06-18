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Cronaca dal Nord Ovest | 18 giugno 2026, 15:50

Dal Nord Ovest - L'operatore del 118 'guida' la mamma al telefono e la bimba nasce in casa

Dal Nord Ovest - L'operatore del 118 'guida' la mamma al telefono e la bimba nasce in casa (foto di repertorio)

Dal Nord Ovest - L'operatore del 118 'guida' la mamma al telefono e la bimba nasce in casa (foto di repertorio)

Una bambina è nata in casa questa notte a Favria. La Centrale operativa del 118 di Torino ha assistito la madre dando indicazioni al telefono fino all'arrivo dell'ambulanza. 

Sono circa le 3.30 di notte quando arriva la richiesta di aiuto. Il marito della donna spiega che la moglie è in travaglio, le contrazioni sono già molto ravvicinate. La Centrale Operativa del 118 di Torino, gestita da Azienda  Zero, invia subito  un'ambulanza ma nel frattempo l'infermiere del nucleo di valutazione resta al telefono con i futuri genitori e li accompagna con indicazioni e consigli in tutte le fasi del travaglio, fino al parto. 

L'ambulanza impiega appena 16 minuti a raggiugere la donna, alla sua seconda gravidanza. Quando il personale sanitario arriva la bambina è  nata da qualche minuto. Mamma e bimba stanno bene e sono state portate all'ospedale di Ciriè per gli accertamenti necessari.

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