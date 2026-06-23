Atap, dal 1° luglio aumentano gli abbonamenti: biglietti invariati sulle tratte più brevi

Dal 1° luglio entreranno in vigore le nuove tariffe del trasporto pubblico extraurbano nel Biellese e nel Vercellese. L'adeguamento, disposto dall'Agenzia della Mobilità Piemontese e recepito da Atap, interesserà soprattutto gli abbonamenti, mentre molti dei biglietti di corsa semplice per le tratte più brevi resteranno invariati rispetto allo scorso anno.
Dal confronto con il tariffario in vigore dal luglio 2025 emerge infatti che i biglietti fino a 20 chilometri non subiranno aumenti: resteranno a 1,80 euro per la fascia fino a 5 chilometri, 2,30 euro fino a 10 chilometri e 3,30 euro fino a 20 chilometri.
Gli incrementi riguardano principalmente gli abbonamenti. Per una tratta di 20 chilometri, ad esempio, l'abbonamento mensile passa da 71 a 72 euro, mentre per una percorrenza di 50 chilometri sale da 113,50 a 115 euro. Ritocchi anche per gli abbonamenti annuali: sulla fascia dei 20 chilometri il costo passa da 636,50 a 645 euro, mentre l'annuale studenti aumenta da 566 a 573,50 euro.
Sostanzialmente invariati anche i carnet da 20 corse sulle tratte più utilizzate, mentre gli aumenti più significativi in termini assoluti si registrano sugli abbonamenti annuali delle percorrenze più lunghe.
L'adeguamento tariffario entrerà in vigore dal 1° luglio e riguarderà l'intera rete del trasporto pubblico extraurbano piemontese. Rimane inoltre necessario il possesso della smart card BIP per l'acquisto degli abbonamenti e dei carnet, con un costo di rilascio pari a 5 euro.
Maggiori info sul sito di ATAP