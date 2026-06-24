Concertozzo di Elio a Biella, mercato trasferito il 25 e 27 giugno: ecco dove saranno i banchi

Il Concertozzo di Elio e le Storie Tese cambia temporaneamente la geografia del mercato cittadino di Biella. Con una determinazione dirigenziale firmata il 22 giugno, il Comune ha ufficializzato lo spostamento dei banchi nelle giornate di giovedì 25 e sabato 27 giugno 2026 per consentire il regolare svolgimento della manifestazione in programma in Piazza Falcone.

Per la giornata di domani, giovedì 25 giugno il mercato sarà ospitato in parte nella porzione ovest di Piazza Falcone non interessata dagli allestimenti, oltre che in Piazza Borsellino e lungo corso 53° Fanteria. Gli operatori del settore non alimentare saranno distribuiti tra Piazza Falcone lato sud-ovest, Piazza Borsellino e corso 53° Fanteria, mentre gli altri settori resteranno all'interno di Piazza Falcone.

Più significativo il trasferimento previsto per sabato 27 giugno, giorno del concerto. In questa occasione il mercato verrà ricollocato tra viale Macallè, Piazza Adua, via Friuli e l'area interna dello stadio Vittorio Pozzo. Il settore non alimentare troverà posto lungo viale Macallè, Piazza Adua e via Friuli; gli operatori alimentari, ittici, florovivaistici e della somministrazione saranno invece sistemati nei giardini dello stadio. I produttori agricoli e i coltivatori diretti saranno collocati nell'area di viale Macallè adiacente all'ingresso dell'impianto sportivo.