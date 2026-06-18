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Cronaca dal Nord Ovest | 18 giugno 2026, 12:00

Dal Nord Ovest - Scontro frontale tra due auto, muore ragazzo di 19 anni

Dal Nord Ovest - Scontro frontale tra due auto, muore ragazzo di 19 anni (foto di repertorio)

Dal Nord Ovest - Scontro frontale tra due auto, muore ragazzo di 19 anni (foto di repertorio)

Tragedia sulle strade del Chierese, dove questa notte ha perso la vita un ragazzo di 19 anni in un frontale tra due auto. Pochi minuti dopo la mezzanotte i sanitari del 118 di Azienda Zero sono intervenuti  a Chieri in strada Fontaneto, all'altezza del campo sportivo dove si è verificato un incidente stradale.

Il conducente di una delle due vetture, di 19 anni, è deceduto all'arrivo in ospedale. Il paziente è stato raggiunto dai sanitari in ambulanza che hanno tentato ogni manovra per salvargli la vita. Hanno iniziato la rianimazione, che è proseguita durante tutto il trasporto fino al nosocomio di Chieri, dove il giovane è morto.

Sono stati soccorsi anche gli occupanti della seconda auto coinvolta, due persone, trasportate all'ospedale di Chieri. Fortunatamente le ferite riportate erano lievi e sono stati ospedalizzati in codice verdi.

Cinzia Gatti (Torino Oggi)

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