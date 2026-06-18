Dal Nord Ovest – Auto a fuoco sull’A26

Intorno alle 20.20 di ieri, 17 giugno, i Vigili del Fuoco di Vercelli sono intervenuti sul tratto autostradale A26, in direzione Gravellona Toce, al km 112, per l'incendio di un’autovettura.

Arrivata sul posto, la squadra ha provveduto alla completa estinzione delle fiamme che avevano completamente avvolto il mezzo e le sterpaglie adiacenti, seguita poi dalla messa in sicurezza dello stesso veicolo.

Non ci sono feriti da segnalare. Presente sul posto la Polizia Stradale di Casale Monferrato e il personale dell'Autostrada.